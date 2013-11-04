У Флоренції дали дозвіл на кладовище для ненароджених немовлят

Муніципальна влада Флоренції вирішила надати місце для цвинтаря для ненароджених дітей, повідомляє Католицький оглядач.

Зазначається, що насправді, це було, радше, офіційне визнання вже існуючого місця на міському кладовищі, де вже 17 років ховали ненароджених дітей.

Італійське законодавство допускає можливість таких поховань, але ліві та феміністські групи намагаються блокувати цю практику. Вони вважають, що вона вдаряє по праву на аборт і схиляє до почуття провини жінок, які вирішили перервати вагітність.

Вперше спробували узаконити це кладовище у минулому році, але безрезультатно. Зараз вдалося його визнати офіційним місцем поховання, але без коментарів, які саме поховання там відбуваються.