В Японії стався землетрус
10:22, 04 листопада 2013Зарубіжні новини
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Магнітудою 5,0
Землетрус магнітудою 5,0 стався сьогодні на сході японського острова Хонсю, загрози виникнення цунамі немає.
Як передає РІА «Новости», про це йдеться в повідомленні на сайті Головного метеорологічного агентства країни.
Підземні поштовхи були зафіксовані о 14.25 за місцевим часом. Епіцентр містився в префектурі Ібараки. Вогнище землетрусу залягало на глибині 70 кілометрів під поверхнею суші.
Поштовхи силою до чотирьох балів відчувалися в 13 японських префектурах, зокрема в столичному регіоні Токіо, в префектурах Тіба, Сайтама, Канагава, Фукусіма й інших.
За повідомленнями ЗМІ, в деяких містах розгойдувалися будівлі. Інформація про руйнування, жертви і постраждалих в результаті землетрусу поки що не надходила.
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