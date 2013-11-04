В Японії стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,0 стався сьогодні на сході японського острова Хонсю, загрози виникнення цунамі немає.

Як передає РІА «Новости», про це йдеться в повідомленні на сайті Головного метеорологічного агентства країни.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 14.25 за місцевим часом. Епіцентр містився в префектурі Ібараки. Вогнище землетрусу залягало на глибині 70 кілометрів під поверхнею суші.

Поштовхи силою до чотирьох балів відчувалися в 13 японських префектурах, зокрема в столичному регіоні Токіо, в префектурах Тіба, Сайтама, Канагава, Фукусіма й інших.

За повідомленнями ЗМІ, в деяких містах розгойдувалися будівлі. Інформація про руйнування, жертви і постраждалих в результаті землетрусу поки що не надходила.