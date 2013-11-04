Сокова дієта - шкода або користь

Сокові дієти, що повністю виключають тверду їжу, за завіреннями їх прихильників, дозволяють тілу перерозподілити енергію, що зазвичай йде на перетравлення їжі, на лікування і оновлення організму. Творці такого режиму харчування переконані, що за декілька днів сидіння на соках кров розріджується, міняється її хімія.

Лікар-дієтолог Наталія Кирилова запевняє, що подібні зміни раціону не виправдані. Натуральні фруктові соки при очевидній користі не здатні забезпечити організм необхідними речовинами. А це неминуче приведе до їх дефіциту, навіть за два тижні.

До всього іншого, соки можуть негативно позначитися на стані травної системи і викликати загострення різних захворювань, включаючи алергічні. Також варто звернути увагу на велику кількість простих цукрів в натуральних соках. Вони чинять негативний вплив на здоров`я людей з проблемами вуглеводного обміну, зокрема тих, хто прагне до стрункості.

meddaily.ru