Лікарі армії США санкціонували тортури ймовірних терористів у військових в`язницях, а також особисто брали в них участь , всупереч принципам медичної етики, йдеться в доповіді комісії з питань лікарського професіоналізму.

У складанні 156- сторінкового документа під назвою "Відмова від етики : професіоналізм медиків і насильство над ув`язненими в ході "Війни з терором" (Ethics Abandoned : Medical Professionalism and Detainee Abuse in the "War on Terror") брали участь 19 експертів з різних установ у США - медики , військові , юристи та фахівці з питань етики.

Учасники комісії два роки вивчали знаходяться у відкритому доступі запису і протоколи , які свідчать про поводження з ув`язненими у в`язниці Гуантанамо, а також у в`язницях на американських військових базах в Афганістані та Іраку, повідомляє РІА Новости.

" Міністерство оборони і ЦРУ незаконно вимагали від перебувають у їх штаті медичних працівників брати участь у процедурах з отримання інформації таким чином , що вони ( медики ) завдавали важкі страждання ув`язненим" , - повідомляється в доповіді.

Представник Пентагону підполковник Дж. Тодд Бріссо ( J. Todd Breasseale ) назвав висунуті звинувачення "абсолютно абсурдними" .

" Варто зауважити , що жоден з учасників комісії не мав безпосереднього доступу до ув`язнених , їх медичними картками або опису процедур" , - заявив військовий. Він дав зрозуміти , що дані для доповіді укладачі отримали з рук адвокатів ув`язнених , що не могло не відбитися на їх об`єктивності.

За словами підполковника , насправді укладені в спецв`язницях отримували кращу медичну допомогу , ніж коли вони перебували на волі.