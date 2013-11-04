Організм здатний усувати біль самостійно

Дослідники із США відкрили секрет стресостійкості, яку мають не усі. Як з`ясувалося, людський організм здатен виробляти природне болезаспокійливе, коли людина стикається з раптовим болем. Це необов`язково фізичний біль, хоча при отриманні травми мозок подає сигнали, які змушують організм "виділити " порцію болезаспокійливих речовин. Таким же чином організм реагує і на емоційні потрясіння.

Деяким все ж пощастило більше за інших. Напевно ви зустрічали людей, які можуть швидко пристосовуватися до змін і не приймати близько до серця будь-які неприємні робочі моменти, здатні іншу людини довести до нервового зриву. Такі люди мають найвищі рівні природного болезаспокійливого .

Науково-дослідна група з університету Мічигану зосередилася на вивченні мю- опіоїдних рецепторів, розташованих у головному мозку. Коли людина відчуває біль або емоційний стрес, то організм вивільняє опіоїди, щоб послабити больові сигнали.

У дослідженні вчені використовували сканування мозку для контролю реакції організму 18 добровольців, які відчували соціальне потрясіння в експериментах, що імітують онлайн-знайомства.

"Це перше дослідження, яке дозволило "заглянути" в голову людини і зрозуміти, яким чином відбувається активація мю-опіоїдних рецепторів у разі соціальної травми людини", - говорять дослідники. В даний час вчені намагаються з`ясувати причини ненормальної опіойдної відповіді на депресивні стани і соціальну тривожність.