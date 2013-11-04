Користь артишоків відома ще з античних часів. Батьківщина артишоку – країни Середземномор`я, але в наші дні ця овочева культура успішно вирощується на всіх континентах, зокрема й Південній Америці, і в Австралії, пишуть російські ЗМІ.

Властивості артишоків:

Артишоки містять вітаміни А, В і Е, а також селен, цинк, магній, залізо, кальцій і фосфор.

Зміцнює імунітет і підвищує апетит.

Артишок – природний сечогінний і жовчогінний засіб.

Корисні властивості артишоків допомагають запобігти виникненню захворювань печінки і нирок..

Артишоки – відмінний засіб профілактики атеросклерозу.

Корисні властивості артишоків допомагають впоратися з проблемою підвищеної кислотності.

Артишоки рекомендуються до вживання при алергіях і захворюваннях шкіри, таких як псоріаз і екзема.

Кому протипоказані властивості артишоку: людям з гіпотонією, хворим із зниженою кислотністю шлункового соку.