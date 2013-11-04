Артишок – природний сечогінний і жовчогінний засіб
Засіб профілактики атеросклерозу
Користь артишоків відома ще з античних часів. Батьківщина артишоку – країни Середземномор`я, але в наші дні ця овочева культура успішно вирощується на всіх континентах, зокрема й Південній Америці, і в Австралії, пишуть російські ЗМІ.
Властивості артишоків:
Артишоки містять вітаміни А, В і Е, а також селен, цинк, магній, залізо, кальцій і фосфор.
Зміцнює імунітет і підвищує апетит.
Артишок – природний сечогінний і жовчогінний засіб.
Корисні властивості артишоків допомагають запобігти виникненню захворювань печінки і нирок..
Артишоки – відмінний засіб профілактики атеросклерозу.
Корисні властивості артишоків допомагають впоратися з проблемою підвищеної кислотності.
Артишоки рекомендуються до вживання при алергіях і захворюваннях шкіри, таких як псоріаз і екзема.
Кому протипоказані властивості артишоку: людям з гіпотонією, хворим із зниженою кислотністю шлункового соку.