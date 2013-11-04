У США заборонили торкатися вагітних

У Пенсільванії прийняли новий закон, який забороняє незнайомим людям без дозволу торкатися животів вагітних жінок, передає 9 News. Ввести нове положення примусив інцидент, що відбувся між 57-річним Річардом Дж. Бейшлайном і його сусідкою.

Чоловікові пред`явили звинувачення в домаганні після того, як під час візиту сусідки він обійняв її і погладив по животу. Жінка відштовхнула гостя і подзвонила в поліцію. Річарда заарештували. За словами експертів, судячи з усього, це перший випадок подібного роду в юридичній практиці.

Згідно з законами штату, висунуті чоловікові звинувачення зазвичай пред`являються, якщо людина зробила щось, щоб принизити або вивести з себе іншого. Що стосується вагітних, то вони досить часто стикаються з людьми, охочими торкнутися животика. Тепер закон на їх боці.

meddaily.ru