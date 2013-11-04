Самозвинувачення гублять психіку

Переосмислення своїх невдач і самозвинувачення сприяють розвитку психічних розладів. Про це заявили учені з університету Ліверпуля. Результати роботи опубліковані в журналі «PLoS ONE».

Дослідження охопило 32,8 тис. учасників з 172 країн світу. Результати продемонстрували, що зациклення на власному негативному досвіді є найбільш значним чинником розвитку депресії і тривожних розладів у людей різного віку. Крім того, фіксація уваги на своїх невдачах визначає рівень стресу в організмі.

Результати дослідження можуть бути використані для формування нових підходів в розробці профілактичних заходів в психіатричній допомозі.

likar.info