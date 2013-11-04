У Албанії - масові отруєння коноплею

Близько 700 осіб було госпіталізовано в Албанії за останні кілька місяців з симптомами отруєння коноплями.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі , серед симптомів, на які скаржилися пацієнти, - блювота, болі в шлунку і проблеми з серцем, сказав албанский лікар Хісні Лука в інтерв`ю місцевому телебаченню.

За словами лікаря, серед хворих, які перебувають у лікарні міста Гірокастра на півдні Албанії, є жінки, підлітки і діти.

Пацієнти імовірно вирощували, збирали і упаковували коноплі на полях села Лазарет, в якому, за оцінками, виробляється більш як 500 тонн наркотика на рік.