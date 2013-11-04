У Албанії - масові отруєння коноплею

13:35, 04 листопада 2013
Зарубіжні новини
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Серед потерпілих - багато жінок та дітей

Близько 700 осіб було госпіталізовано в Албанії за останні кілька місяців з симптомами отруєння коноплями.

 
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, серед симптомів, на які скаржилися пацієнти, - блювота, болі в шлунку і проблеми з серцем, сказав албанский лікар Хісні Лука в інтерв`ю місцевому телебаченню.
 
За словами лікаря, серед хворих, які перебувають у лікарні міста Гірокастра на півдні Албанії, є жінки, підлітки і діти.
 
Пацієнти імовірно вирощували, збирали і упаковували коноплі на полях села Лазарет, в якому, за оцінками, виробляється більш як 500 тонн наркотика на рік.
 
 
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