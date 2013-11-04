Вітаміни «підганяють» мозок літніх людей

Полівітаміни здатні поліпшити роботу мозку немолодих жінок, виявили учені з технічного університету Суїнберн.

У проведеному ними дослідженні брали участь 56 жінок у віці 64-79 років. Всі учасниці скаржилися на погіршення пам`яті. В ході 16-тижневого експерименту жінки приймали полівітаміни або плацебо, а учені контролювали електричну активність мозку кожної учасниці під час виконання тестів на просторову пам`ять.

З`ясувалося, що полівітаміни позитивно вплинули на когнітивні функції немолодих пані завдяки зміні електричній активності в мозку.

likar.info