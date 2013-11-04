Ківі - джерело гарного настрою

Ківі визнано головним джерелом гарного настрою. Щоденна присутність в раціоні двох ківі здатне підвищити настрій і надати людині заряд енергії. Це стверджують співробітники Університету Отаго, розташованого в новозеландському місті Крайстчерч. Такого висновку вчені дійшли після аналізу результатів шеститижневого дослідження з участю 54 добровольців, пишуть іноземні ЗМІ.

Випробовуваних розділили на дві групи. Учасники з першої групи щодня з`їдали по два ківі. Мета експерименту полягала у спробі з`ясувати, чи можна вважати цей фрукт джерелом гарного настрою.

Виявилося, що щоденне вживання двох ківі помітно знижує відчуття втоми і не дає розвинутися депресії. Серед учасників другої групи, які їли інші фрукти або зовсім обходилися без них, подібного ефекту помічено не було.

Дослідники зазначають також, що ківі надає заряд бадьорості на весь день. Як вважають вчені, подібне якість можна пояснити високим вмістом у фрукті вітаміну С. В даний час наукова команда Університету Отаго готується провести масштабне вивчення впливу вітаміну С на організм людини.