Десерти слід їсти лише на сніданок

Ізраїльські дослідники з`ясували, що для підтримання нормальної маси тіла людині не потрібно відмовлятися від шоколаду та інших солодощів. Щоб не погладшати, потрібно дотримуватися лише одна умова – десерти потрібно їсти виключно під час сніданку, пишуть іноземні ЗМІ.

Методика була перевірена Даніелою Якубович на 193 учасників з діагнозом «ожиріння». Добровольці були розділені на дві групи. Одній групі протягом 32 двох тижнів був запропонований сніданок з розрахунком на 300 калорій, другий – на 600 калорій, що включає торт в якості десерту..Близько п`ятнадцяти кілограмів вдалося скинути добровольцям вже до середини експерименту. Потім перша група додала у вазі по 11 кілограмів, а друга – скинула ще по 7,5 кілограмів.

Добровольці з другої групи змогли схуднути на 20 кілограмів, не відмовляючись від солодощів на сніданок, отримуючи радість і відчуття насиченості.. Низкоуглеводная дієта не принесла котрі худнуть позитивних емоцій, і часто учасники харчувалися продуктами, не рекомендовані до вживання.