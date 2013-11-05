Кефір - найкорисніший напій

Всім відомий нам кефір – це найкорисніший продукт на землі. Він необхідний абсолютно всім: і дітям, і дорослим, а також літнім людям. Чим же він такий корисний? Кефір складається з молочнокислих стрептококів, ароматобразующих і оцтовокислих бактерій, паличок, дріжджів, безлічі мікроорганізмів. Завдяки цьому кефір здатний відновити здорову мікрофлору кишечника, і перешкоджати розвитку патогенних бактерій, пишуть іноземні ЗМІ.

Кефір – найкорисніший з усіх продуктів, що знаходяться в кисломолочній групи. Всі амінокислоти і вітаміни знаходяться в легкозасвоюваній формі, чого не можна сказати про молоко. Саме тому він є обов`язковим продуктом у раціоні дітей і видужуючих після хвороби дорослих. Кефір легко допоможе впоратися з дисбактеріозом, що спричинені прийомом антибіотиків. У його складі також містяться бактерицидні мікроорганізми, здатні захистити від туберкульозу і кишкових інфекцій. Завдяки своїм імуностимулюючим властивостям він допоможе впоратися з хронічною втомою.

Цей корисний продукт також допоможе схуднути. Один раз на тиждень зробіть кефірний розвантажувальний день, використовуючи його знежирені сорти, і ви помітите не тільки втрату кілограмів, але і поліпшення стану здоров`я і самопочуття.