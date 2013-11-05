У Колумбії автобус впав в ущелину, загинуло 12 людей

Автобус з пасажирами впав в ущелину на південному заході Колумбії, загинуло 12 людей, 35 одержали різні поранення.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на колумбійські ЗМІ, ДТП сталося на автодорозі Торібіо - Хамбало в департаменті Каука. Автобус виїхав за межі дорожнього полотна і впав у 80-метрову ущелину. Велика частина потерпілих - індійці, які прямували з одного із святкових заходів. Потерпілих доставлено в госпіталі. Роботи на місці події ускладнюються поганими погодними умовами.

Трагедія стала вже третім ДТП за участю автобусів, що сталися в Колумбії за останні три дні. В неділю перероблена під автобус вантажівка впала в ущелину на півдні країни, загинули чотири людини і 30 дістали поранення. У суботу вантажівка впала в ущелину на північному заході країни в департаменті Антіок’я, п`ятеро людей загинуло, 25 дістали поранення.

Переобладнані під автобуси вантажівки використовуються в сільських районах Колумбії та інших латиноамериканських країнах для одночасного перевезення пасажирів і вантажів.