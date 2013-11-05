Чим небезпечні добавки з великим вмістом кальцію

В ході декількох нещодавно проведених досліджень фахівці отримали результати про наслідки прийому дієтичних добавок з високим вмістом кальцію. Огляд даної клінічної проблеми був опублікований у випуску «The New England Journal of Medicine».

Як виявилося, вживання подібних дієтичних добавок не тільки не знижує ймовірність розвитку певних хвороб, але в деяких ситуаціях збільшує її. Так, новозеландські дослідники виявили, що прийом добавок з високим вмістом кальцію підвищує загрозу смертності від серцево-судинних патологій.

Учені настійно рекомендують робити вибір на користь дієти, збагаченої кальцієм, а не харчових добавок, що містять високу концентрацію даного макроелемента.

likar.info