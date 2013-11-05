9 млн громадян Сирії потребують гуманітарної допомоги

Понад 40% громадян Сирії потребують гуманітарної допомоги.

Про це в Раді безпеки ООН заявила заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Валері Амос, передає Радіо «Свобода»

Вона додала, що ситуація в Сирії «продовжує погіршуватися швидко і невідворотно». Кількість людей, які потребують допомоги, зросла до більш як 9 млн з менш як 7 млн ще у вересні. Понад половина цих людей є біженцями з районів бойових дій.

Амос закликала Раду безпеки ООН «використати всю політичну вагу для впливу як на режим, так і на опозицію», щоб гарантувати доступ до Сирії гуманітарного персоналу і допомоги.

У Женеві посланець ООН і Ліги арабських держав Лахдар Брагімі розпочинає консультації з дипломатами США та Росії з метою організації мирної конференції щодо Сирії.

Як повідомляв УНІАН, за даними ООН, конфлікт у Сирії, що триває з березня 2011 року, забрав життя понад 100 тисяч осіб. Урядовим військам протистоять загони бойовиків, що належать до різних озброєних формувань.