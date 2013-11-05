Риб'ячий жир омолоджує мозок

Про користь риб`ячого жиру відомо вже давно. Однак дослідники не припиняють його вивчення і знаходять нові варіанти позитивного впливу риб`ячого жиру на людський організм. Американські дослідники виявили, що риб`ячий жир є хорошим засобом для боротьби зі старінням головного мозку, пишуть іноземні ЗМІ.

Насичений омега-3 жирними кислотами риб`ячий жир перешкоджає зниженню маси мозку. Провідний автор дослідження доктор Джон Тан повідомив, що низький рівень жирних кислот в організмі призводить не тільки до зменшення маси мозку, але і викликає погіршення зорової пам`яті. Регулярне вживання риб`ячого жиру, на думку дослідника, дозволяє головного мозку справлятися з віковими змінами.

Людський організм не може самостійно виробляти жирні кислоти. Тому регулярне вживання риб`ячого жиру дозволить забезпечити організм необхідною нормою речовини. Джон Тан зазначив, що багатим джерелом омега-3 жирних кислот також є оселедець, сардини і скумбрія. Дослідник радить обов`язково включати рибу в раціон не менше двох разів на тиждень.