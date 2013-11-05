У Бельгії хочуть узаконити евтаназію для дітей

Бельгія давно є центром медичного туризму для тих, хто хоче померти легально. Тут узаконена евтаназія для осіб старше 18 років. Але тепер уряд розглядає можливість евтаназії щодо дітей. Якщо приймуть цей законопроект, Бельгія стане першою країною в світі, що дозволить дану процедуру .

Як пише "NEWSru Israel" , прихильники ініціативи говорять про те , що дитяча евтаназія може проводитися за згодою батьків смертельно хворих дітей. А критики їм парирують: діти , нехай навіть за згодою старших, не в змозі приймати рішення .

Евтаназія в Бельгії узаконена з 2002 року. В останні роки відзначається явна тенденція щодо її популяризацію. Якщо в 2003 році на це йшли 235 чоловік, то в 2012 - 1432. Процедура проводиться шляхом введення потужних заспокійливих засобів, які просто зупиняють серце людини.

Ідею розширення списку осіб, які мають право на евтаназію, запропонувала правляча соціалістична партія Бельгії. З різкою критикою виступила християнсько-демократична партія. Остання пообіцяла оскаржити його в Європейському суді з прав людини. На винесення остаточного рішення може піти кілька місяців. Останнє слово за парламентом.