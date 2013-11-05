Вчені створили смарт-окуляри для сліпих

Вчений з Оксфордського університету розробив багатофункціональні смарт-окуляри для людей із залишковим зором. Багато людей, що є сліпими, здатні сприймати світло і рух, і розроблений пристрій покликаний використовувати дані можливості .

За словами дослідника, функції цих окулярів дозволять людям зі слабким зором не тільки вловити обриси перешкод, що виникають на їх шляху, а й пізнати фактичні об`єкти, такі, як наприклад , автобусна зупинка, дверний отвір або особисті речі.

Зібрана такими окулярами інформація переводиться в певні зображення на прозорий дисплей на органічних світлодіодах (organic light - emitting diode, OLED) .

До складу смарт-окулярів входять камера та інфрачервоний проектор, які визначають відстань до об`єктів, а також компас , супутникова система навігації GPS та гіроскоп (пристрій, що реагує на зміну кутів орієнтації тіла, на якому воно встановлене) для допомоги практично сліпим людям в просторовій орієнтації .

За свою роботу Хікс виграв нагороду за інновації від Королівського товариства Брайан Мерсер . На даний момент він планує використовувати отримані кошти для того, щоб удосконалити пристрій і додати в нього функцію розпізнавання тексту (наприклад, для того, щоб побачити номер автобуса, направлення на станціях або меню в ресторані) шляхом його перекладу на мову.