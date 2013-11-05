Постійні стреси підвищують "поганий" холестерин

Постійні стреси на роботі сприяють підвищенню холестерину в крові. До такого висновку прийшли учені із США.

Вони вивчили вплив стресу на різні аспекти здоров`я в ході дослідження за участю 90 тис. осіб. Стан здоров`я учасників контролювали протягом року за допомогою медичних обстежень і аналізів.

Аналіз показав, що у людей, які за рік пережили хоч би один сильний стрес на роботі, концентрація «поганого» холестерину була вища на 13-17%, а рівень «хорошого» холестерину був знижений. У свою чергу, високий рівень холестерину в крові пов`язаний з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань в майбутньому.

likar.info