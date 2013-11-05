Затримана в Італії українка незаконно утримувала дітей

Затриману в Італії українську спортсменку Ларису Москаленко звинувачують у незаконному утриманні неповнолітніх та незаконному володінні вогнепальною зброєю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

“Ми маємо інформацію від правоохоронних органів Італії про те, що наша громадянка затримана італійськими правоохоронцями, вона звинувачується по двох статтях Кримінального кодексу Італії - незаконне утримання неповнолітніх і незаконне володіння вогнепальною зброєю”, - сказав він.

За його словами, поки що українка відмовилась спілкуватися з українським консулом, і тому деталі щодо її утримання поки що невідомі.

“Проте наш консул буде намагатися направити звернення і отримати згоду нашої громадянки на зустріч з тим, що наші дипломати змогли надати їй необхідну консульську правову допомогу”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією італійських ЗМІ, карабінери заарештували 7 осіб, підозрюваних у причетності до викрадання дітей, серед яких українська спортсменка, бронзовий призер Олімпіади у Сеулі 1988 року з парусного спорту Москаленко.

Викрадання і переправлення за кордон дітей здійснювалося на замовлення одного з батьків, які розлучилися і були не задоволені рішенням суду щодо передачі дитини колишньому чоловіку або жінці.

Банда діяла на Сицилії, в Палермо і Капачі. До злочинної організацію входили ветерани спецпідрозділів збройних сил з багатьох країн.

1 листопада Міністерство закордонних справ України заявило, що перевіряє інформацію ЗМІ про причетність Москаленко до викрадання дітей в Італії.