У ЄС обмежать використання пластикових пакетів

Європейська комісія ухвалила пропозицію, яка зобов’язує країни-члени ЄС зменшити використання легких пластикових пакетів.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

В свою чергу країни-члени самі можуть обрати заходи, які вони вважають найбільш сприятливими задля досягнення цієї мети. Зокрема, вони можуть встановити певний ліміт, до якого скорочуватиметься використання пакетів, або навіть, за певних умов, заборонити їх, зазначили у Представництві ЄС.

Коментуючи пропозицію Єврокомісії, єврокомісар з довкілля Янез Поточнік підкреслив, що у такий спосіб у Брюсселі намагаються вирішити «дуже серйозну та вельми очевидну екологічну проблему». За його словами, щороку у Європі 8 млн пластикових пакетів перетворюється на сміття, що завдає «непоправної шкоди довкіллю».

«Деякі країни-члени вже досягли вагомих результатів у зменшенні використання пластикових пакетів. Якщо інші держави підуть слідом за ними, ми зможемо зменшити загальне використання таких пакетів у ЄС щонайменше на 80%», - підкреслив Поточнік.

Як зазначили у Представництві Євросоюзу, дуже часто легкі пластикові пакети використовуються лише один раз. Однак вони здатні зберігатися у довкіллі – найчастіше у вигляді шкідливих мікроскопічних частинок, які є небезпечними для, зокрема, морської флори і фауни – протягом 100 років.

У 2010 році на ринку Євросоюзу з’явилося 98,6 млрд пластикових пакетів. Це означає, що кожен громадянин ЄС використовував щороку 198 таких пакетів, йдеться в повідомленні.

Згідно із підрахунками, щорічне використання пластикових пакетів на душу населення у країнах-членах достатньо різниться: у Данії та Фінляндії ця цифра становить 4 пакети, у Польщі, Португалії та Словаччині – 466, додали у Представництві ЄС.