10 найзабрудненіших місць на Землі, Чорнобиль – на третьому місці

Експерти назвали 10 найбільш забруднених місць на Землі, Чорнобиль – на третьому місці.

Як пише Time, хоча основна увага громадськості зосереджена на зміні клімату, найбільш небезпечне для здоров`я людини не глобальне потеплення, а промислове забруднення.

"Часто ця проблема актуальна у бідних містах, де заводи, електростанції і підприємства хімічної промисловості не піддаються майже ніякій регуляції. У новій доповіді Блексмітівського інституту - неурядової організації, що опікується питаннями промислових забруднень, - йдеться про те, що промислові забруднення є небезпечними для здоров`я більш як 200 млн осіб в усьому світу, нерідко через збільшення небезпеки онкологічних, респіраторних та інших захворювань", - відзначає автор статті Брайан Уолш, яку переклав портал InoPressa.ru

Однак є й хороша новина: усунення промислових забруднень такого роду часто є значно дешевим і простішим, ніж взаємодія з проблемою зміни клімату. Міжнародне співтовариство має опікуватися цим, закликає автор.

У доповіді названо десять найбільш забруднених місць планети: Агбогблоши, Гана; річка Читарум, Індонезія; Чорнобиль, Україна; Дзержинськ, Росія; Хазарібагх, Бангладеш; Кабве, Замбія; Калімантан, Індонезія; Матанса-Ріачуело, Аргентина; дельта Нігеру, Нігерія і Норильськ, Росія.