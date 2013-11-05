Фруктові соки, на думку експертів, це не тільки корисно, але й смачно. Завдяки їм, можна знизити ризик виникнення деяких захворювань, в тому числі і хвороба Альцгеймера. Вчені одного з університетів у місті Глазго провели дослідження, яке повинно було підтвердити, що антиоксиданти – речовини виключно корисні для нашого організму, пишуть іноземні ЗМІ.

Під час дослідження вчені, проаналізувавши склад соків, прорахували кількість антиоксидантів, які в них містяться. Адже саме завдяки їм зменшується вплив вільних радикалів, що призводить до руйнування і старіння клітин всього організму. Виявляється, що у виноградному, журавлинному та яблучному соках міститься підвищена кількість цих речовин.

Але особливу увагу вчені приділили знаходженню в соках поліфенолів – хімічних сполук, які є сильними антиоксидантами, які допомагають людині зберегти здоров`я і позбавляють від хронічних захворювань. Однак не всі соки однаково корисні. Для збільшення поліфенольних антиоксидантів необхідно включити в раціон грейпфрутовий, яблучний з м`якоттю, виноградний, і журавлинний соки. Це захистить ваш організм від багатьох захворювань.