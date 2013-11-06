Створено тест для ранньої діагностики меланоми
10:12, 06 листопада 2013Зарубіжні новини
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За зразком крові
Вчені з університету Данді (Велика Британія) розробили унікальний тест для виявлення розвитку меланоми за зразком крові, повідомляє Медпортал. З цього аналізу можна буде визначити зміну рівня експресії гена TFP12 в ДНК , що дозволить діагностувати захворювання на ранній стадії, а в перспективі - розробити нові методи лікування. Результати дослідження були представлені 4 листопада на онкологічній конференції Національного онкологічного дослідного інституту ( NCRI ) у Ліверпулі.
Меланома - це злоякісна пухлина, яка розвивається з пігментних клітин шкіри (меланоцитів). Дане захворювання є одним з найбільш небезпечних злоякісних пухлин людини внаслідок частих рецидивів і здатності метастазувати практично в усі органи. Крім того, меланому важко виявити на початковій стадії розвитку, а при запущених стадіях захворювання десятирічна виживаність хворих становить не більше 20%.
На сьогодні для діагностики меланоми аналіз крові, як правило, не використовується, однак деякі тести проводяться перед лікуванням або під час нього для визначення в крові специфічного для меланоми пухлинного маркера білка S- 100 і лактатдегідрогенази (ЛДГ). Високий рівень ЛДГ при метастазуванні у віддалені органи нерідко служить ознакою стійкості пухлини до лікування. Також при необхідності проводять біопсію лімфатичних вузлів і аналіз зразка.
Вивчивши ДНК пухлинних клітин, які циркулювали в кровотоці, вчені з`ясували , що ген TFP12 , зазвичай контролюючий ріст здорових клітин, виявився « вимкнений » у пацієнтів з меланомою через метилування певних ділянок їх ДНК. Результати дослідження вчених показали, що на ранніх стадіях розвитку пухлини рівень метилування ДНК був невисокий , тоді як на останніх стадіях захворювання відзначався набагато вищий відсоток модифікованих ділянок геному.
«Завдяки аналізу крові у нас тепер є простий і точний спосіб дізнатися про початок розвитку меланоми і визначити стадію захворювання", - зазначив доктор Тім Крук ( Tim Crook ) , онколог і провідний автор роботи.
Лікування меланоми найбільш ефективно на ранній стадії захворювання, тому рання діагностика пухлини, за його словами, істотно підвищить шанси пацієнтів перемогти хворобу.
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