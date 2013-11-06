Продукти, що покращують чоловіче здоров'я

Американські дослідники повідомляють, що фрукти та овочі жовтого, помаранчевого і червоного кольорів підвищують чоловічу фертильність приблизно на 10 %, що обумовлено вмістом в них каротиноїдів і лікопіну. Каротиноїди сприяють збільшенню рухливості сперматозоїдів, лікопін - їх правильному формуванню. Результати проведеної роботи опубліковані в журналі Fertility and Sterility .

В експерименті вчених з Гарвардського університету взяли участь близько 200 осіб, які дотримувалися дієти, що містить різні овочі і фрукти.

Вивчивши такі показники якості сперми піддослідних, як її обсяг, кількість сперматозоїдів, їх концентрація, рухливість і морфологія, дослідники дійшли висновку, що найбільший позитивний ефект на чоловічу фертильність мають овочі та фрукти, що містять антиоксиданти бета - каротин (перетворюється в організмі у вітамін А ) і лікопін .

Антиоксиданти допомагають організму нейтралізувати вільні радикали, які можуть зашкодити клітинній мембрані та ДНК , пише Медпортал

Згідно з результатами вчених, серед жовтих і оранжевих овочів і фруктів, морква сприяє підвищенню кількості та якості сперми найкраще - на 6,5-8 %. Споживання червоних овочів і фруктів, особливо томатів, виявилося пов`язано зі зниженням кількості патологічних форм сперматозоїдів приблизно на 8-10%.

Дані цього дослідження, на думку вчених, можуть допомогти скорегувати своє харчування парам, які мають проблеми з зачаттям через зниження чоловічої фертильності .