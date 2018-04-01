Чи може спілкування в інтернеті підштовхнути дитину до суїциду?

Інтернет відіграє подвійну роль в емоційному стані схильних до депресії молодих людей. З одного боку, може спонукати звести рахунки з життям, з іншого - надавати психологічну підтримку. До таких висновків учених привело вивчення опублікованих досліджень про вплив всесвітньої павутини на ріст кількості суїцидів , повідомляє news.open.by.

У суспільстві вкоренилася думка, що інтернет може призвести до депресії та стає каталізатором у намірі звести рахунки з життям.

Шість досліджень були здійснені в США, два - в Англії та Ірландії, решта - в Німеччині, Ізраїлі, Новій Зеландії, Японії, Південній Кореї та Китаї. В основному вони базувалися на соціологічних даних, отриманих шляхом анонімного анкетування, і лише у двох роботах розглядалися пости на різноманітних форумах.

У даних дослідженнях отримано результати прямо протилежного характеру: одні свідчать про позитивний вплив інтернету на психологічний стан емоційно нестабільних підлітків, інші - про негативний вплив .

Як виявилося, форуми, присвячені проблемі суїциду, здатні запобігати спробі самогубства. Підлітки відмовляють своїх віртуальних співрозмовників від таких радикальних заходів.

Також в роботах згадувалися випадки відмови від суїциду після спілкування з онлайн- друзями і співрозмовниками, готовими вислухати підлітка.

У дев`яти інших дослідженнях інтернет називався однією з серйозних причин зростання числа самогубств серед підлітків. Зокрема, автори робіт підкреслювали, що на багатьох форумах способи звести рахунки з життям обговорювалися в невимушеній і розслабленій манері, що в підсумку призводило до буденного або навіть схвального сприйняття суїциду. Чимало депресивних підлітків знаходили собі в мережі так званого партнера по самогубству, разом з яким наносили собі порізи та інші каліцтва. Тим самим молоді люди підтримували один одного в намірі піти з життя.

Юлія Мартиненко