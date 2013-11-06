Яблука омолоджують організм на 17 років

Британські вчені провели дослідження про вплив яблук на організм людини. Вчені з Королівського університету Лондона наполягають, що одне яблуко на день здатне творити дива: у похилому віці жінки будуть виглядати на 16-17 років молодше своїх ровесниць, пише БЕЛТА .

У дослідженні британських фахівців взяли участь жінки віком 25-45 років, які за умовами експерименту протягом півроку щодня з`їдали одне яблуко. Дослідники спробували спрогнозувати стан здоров`я і зовнішній вигляд учасниць на 20-25 років вперед і з`ясували, що лише одне яблуко в щоденному меню здатне омолодити організм жінки на 17 років.

На думку вчених , омолоджуючий ефект і загальному оздоровленню організму сприяє вміст поліфенолів і флавоноїдів, що регулюють окислювальні процеси в клітинах.