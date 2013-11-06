Бідність у дитинстві змінює ДНК - учені

Фінансове неблагополуччя в дитинстві вкорочує в імунних клітинах особливі ділянки ДНК, що захищають клітини від ушкоджень, що послаблює захист організму від інфекцій, йдеться у статті, опублікованій в журналі Brain, Behavior and Immunity.

Тіломіри - це кінцеві ділянки хромосом, що знаходяться в ядрі кожної клітини людського організму. Тіломіри захищають ДНК від ушкоджень і при кожному діленні клітини стають коротшими. Коли їхньої довжини вже недостатньо для нового поділу, клітина гине.

Довжина тіломірів в імунних клітинах впливає на ефективність їхньої роботи, вважають автори статті. "Що коротші тіломіри, то менш функціональні ці клітини", - пояснив керівник дослідження Шелдон Коен (Sheldon Cohen) з університету Карнегі-Меллон у Піттсбурзі (США).

Коен і його колеги набрали 152 добровольців у віці 18-55 років (заплативши їм за участь в експерименті по тисячі доларів). Вони опитували їх, з`ясовуючи, чи було у їхній сім`ї в дитинстві власне житло, що вважається надійним показником рівня доходу. Також піддослідні розповідали, з якого віку вони жили з батьками у власному будинку, чи є у них своє житло зараз. Аналіз крові добровольців показав, що кожен рік, проведений без власного даху над головою у віці до 18 років, вкорочував довжину тіломірів імунних клітин на 5%.

Окрім того, вчені заразили добровольців вірусом, що викликає застуду, закрили на карантин у готелі та протягом 5 днів спостерігали за розвитком хвороби. Вони виявили, що ті з них, у яких було бідне дитинство, легше підхоплювали застуду: кожен рік без власного житла збільшував шанси розвитку захворювання приблизно на 9%.

При цьому на довжину тіломірів не впливало фінансове благополуччя досліджуваних у дорослому віці, а також безліч інших факторів, таких як вік, стать, раса, вага, нервозність, паління або вживання алкоголю у дорослому житті і фізична активність. Вчені розраховують знайти причини такого взаємозв`язку у наступних роботах.