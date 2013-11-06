Пестициди викликають ендометріоз

Ендометріоз діагностують у 10% жінок репродуктивного віку, відзначає Medical News Today. Як виявилося, два хлорорганічні пестициди підвищують ризик даного захворювання. Це встановили співробітники Ракового дослідницького центру Фреда Хатчинсона. Ендометріоз розвивається, коли клітини ендометрію (внутрішнього вистилання матки) проростають туди, де їм бути не належить. Це провокує запалення, болі і загрожує безпліддям.

Оскільки ендометріоз залежить від естрогену, учені вирішили звернути увагу на сполуки в навколишньому середовищі, що мають властивості, схожі з естрогеном. ДДТ - одна з найвідоміших хлорорганічних сполук. Раніше його часто застосовували при обробці сільськогосподарських культур. Хоча, наприклад, в США ДДТ заборонили використовувати, сполука досі залишається в навколишньому середовищі. Це говорить про те, що люди щодня стикаються з подібними сполуками.

Учені, аналізуючи зв`язок хімікатів і ендометріозу, досліджували 248 жінок, що недавно одержали цей діагноз, і 538 здорових учасниць (контрольна група). Підсумок такий: жінки, які більше за інших стикалися з пестицидами, бета-гексахлорциклогексаном і мірексом, на 30-70% частіше мали ендометріоз.

А лабораторні дослідження людських тканин довели, що пестициди мали властивості естрогену і негативно впливали на репродуктивну систему (сполуки могли змінювати матку, яєчники і вироблення гормонів).

meddaily.ru