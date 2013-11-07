Середземноморська дієта - дієта довгожителів

Жінки середніх років, які дотримуються Середземноморської дієти, живуть довше і мають менше проблем зі здоров`ям. В дану дієту входять у великих кількостях фрукти, овочі, риба, цільнозернові продукти, бобові.

При цьому, згідно підходу, чорне м`ясо і оброблені м`ясні продукти майже не споживаються, як і алкоголь. А мононенасичені жири надходять у великій кількості оливкової олії. Про насичених жирів краще забути зовсім.

Сесілія Самиери з Університету Бордо підкреслює: якісне харчування в середині життя критично важливо з точки зору довголіття і відсутності хронічних недуг. Якщо дотримуватися Середземноморської дієти, то є ймовірність потрапити в групу "старіючих без проблем".

Наприклад, до цієї групи потрапили лише 11% осіб з більш ніж 10000 досліджених жінок 50-60 років. Це говорить про неправильному підході більшості жінок до раціону. В цілому жінки, що харчувалися правильно, на 40% частіше переступав позначку в 70 років. На чоловіків дієта повинна провести аналогічний ефект, каже експерт.