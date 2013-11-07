Чим корисна геркулесова каша

Названа каша, яка може гальмувати розвиток астми. На думку фахівців, необхідно як можна швидше познайомити малюка з геркулесову кашею, пишуть іноземні ЗМІ.

Досягнувши певного віку, кожна дитина неодмінно повинен почати вживати її, і цей продукт необхідно включити в дитячий раціон. Вчені з Фінляндії, провели експерименти, щоб переконатися, яка каша володіє цілющими ефектами, і оптимально підходить для харчування в ранньому дитячому віці.

Вчені розповіли, що завдяки геркулесову кашу значно посилюються захисні сили організму дитини. Також вона має виражену протизапальну дію. Експерти встановили, якщо з якихось причин в меню малюка відсутній геркулесова каша, то до п`ятирічного віку з`являється ризик виникнення бронхіальної астми. Причому, це стосується абсолютно всіх дітей, навіть тих, хто з народження відрізняється прекрасним здоров`ям. На перший погляд таке твердження дослідників здається сумнівним, але медики стверджують, що для цього є чимало підстав.

Для того, щоб підтвердити свої припущення, вчені провели експеримент, учасниками якого стала одна тисяча триста дітей. Ці малюки проходили постійне спостереження у лікаря, їх здоров`я і самопочуття перебували під медичним контролем чотири роки. У кінцевому підсумку при завершальній перевірці з`ясувалося, що дітям, які отримують геркулесову кашу з чотиримісячного віку, найменше загрожувало роздобути бронхіальну астму. Тому цілком виправданий той фактор, що батьки особливу увагу надали даного продукту.