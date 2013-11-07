Аеробні навантаження покращують роботу мозку і пам'ять

При розсіяному склерозі спостерігається атрофія гіпокампа , що провокує погіршення пам`яті (з цим стикаються приблизно 50 % пацієнтів) . Якого-небудь ефективного засобу проти склерозу немає. Доктор Вікторія Леавітт з Кесслеровского фонду вважає , що тренування можуть ним стати. У фізичної активності немає побічних ефектів , і не потрібні великі вливання в таке "лікування ".

Підхід випробували на двох пацієнтах , що мали проблеми з пам`яттю. Один ходив на розтяжку , а другий - на аеробні тренування ( користувався велотренажером ) . До і після тренувань показники якості пам`яті фіксувалися . Передбачалися заняття в режимі 30 хвилин три рази на тиждень протягом 3 місяців.

Стан мозку допомогла оцінити МРТ ( показала обсяги частин мозку) і фМРТ ( показала функціональні зв`язки ) , а також тест на пам`ять. Аеробні навантаження призвели до 16,5 % -у збільшенню обсягу гіпокампу , 53,7 % -у підвищенню показників якості пам`яті. Ще посилювалися функціональні зв`язки гіпокампу у стані спокою. А ось розтяжка лише трохи збільшила обсяг , не вплинувши на інші показники зовсім, пише Меддэйли.