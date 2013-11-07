Соціальні мережі шкодять психіці самотніх жінок

Самотні жінки не повинні переглядати профілі своїх успішних друзів у Facebook. За словами психологів, це може реально підірвати їх здоров`я, пише Меддейлі.

Спеціаліст Зої Стрімпель підкреслює: соціальні мережі постійно "бомбардують " користувачів картинками ідеального життя , ідеальних весіль, дітей, що викликає заздрість і сприяє розвитку інтернет- вуайєризму. У результаті у людини може виникнути відчуття того, ніби його життя порожнє .

Стрімпель закликає самотніх жінок повністю відмовитися від соціальних мереж. До речі, за словами Стрімпель, слабка стать проводить більше часу в пошуках потенційних наречених в інтернеті .

А наявність персональних даних у профілях соціальних мереж змушує жінок надмірно аналізувати кандидатів. Потім , складається враження, що ці люди вже присутні в житті жінки.