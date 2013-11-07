До Філіппінів наближається тайфун
Рекомендують утриматися від поїздок
Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздок до центральної частини території Республіки Філіппіни через наближення до цієї країни тайфуну.
Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
«У зв’язку із наближенням тайфуну Йоланда (Хаян) до Республіки Філіппіни, який, як очікується, супроводжуватиметься посиленням швидкості вітру до 60 км/год, масштабними опадами та зсувами ґрунту у районах, наближених до водоймищ», слід утриматися від поїздок до центральної частини території цієї країни (острови Самар, Лейте, Біліран та Камотес), а також районів східної частини острова Лусон та групи островів Вісаяс до покращення погодних умов.
У випадку потрапляння у надзвичайну ситуацію МЗС радить звертатися до Посольства України в Японії за номером телефону: (00 813) 5474 97 70, а також на «гарячу лінію» МЗС України: (044) 238 16 57.