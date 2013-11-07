До Філіппінів наближається тайфун

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздок до центральної частини території Республіки Філіппіни через наближення до цієї країни тайфуну.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

«У зв’язку із наближенням тайфуну Йоланда (Хаян) до Республіки Філіппіни, який, як очікується, супроводжуватиметься посиленням швидкості вітру до 60 км/год, масштабними опадами та зсувами ґрунту у районах, наближених до водоймищ», слід утриматися від поїздок до центральної частини території цієї країни (острови Самар, Лейте, Біліран та Камотес), а також районів східної частини острова Лусон та групи островів Вісаяс до покращення погодних умов.

У випадку потрапляння у надзвичайну ситуацію МЗС радить звертатися до Посольства України в Японії за номером телефону: (00 813) 5474 97 70, а також на «гарячу лінію» МЗС України: (044) 238 16 57.