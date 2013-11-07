Про користь звичайної води

Як це не дивно, але мало, хто знає, що їжу не можна запивати водою. Ми навчилися літати в космос і займатися віртуальним сексом, але досі не знаємо про те, що прийом води під час їжі сприяє порушення роботи ШКТ і появи зайвої ваги. Це відбувається тому, що рідина послаблює слиновиділення, необхідне для процесу травлення, пишуть російські ЗМІ.

Крім того, вода розбавляє шлунковий сік у шлунку.. Як наслідок, необроблена шлунковим соком їжа не проходить всі необхідні стадії травлення і починає гнити і бродити прямо в шлунку, потім токсини всмоктуються в кров, отруюючи організм. І навіщо, питається, нам в школі так щиро розповідали про будову ссавців в 4 столітті до нашої ери, але промовчали науку правильного харчування?

Що ж, ще не пізно все виправити і почати прямо зараз. І на закуску, ще п`ять фактів, які переконають тебе не запивати їжу водою:

1. Запиваючи їжу, ти збуджуєш відчуття голоду, тому як скорочуєш перебування їжі в шлунку.

2. Запита холодною водою жирна їжа - справжній злочин. Це призводить практично до повної зупинки травної системи - при зниженні температури, яку дають холодні напої, жир застигає прямо в шлунку.

3. Категорично не можна запивати їжу газованою водою, солодким соком, чаєм, пивом, кисломолочними напоями (дієтологи вважають їх повноцінною їжею, а не напоями), пивом.

Просто запам`ятай це.

4. Винятком є тільки сухе, бажано біле вино. Воно стимулює процес травлення і допомагає засвоїтися їжі.

5. Пити будь-які напої можна не раніше, ніж через 40-60 хвилин після їжі та через 30 хвилин.