У Китаї обвалилася лазня, 5 осіб загинуло

У Китаї жертвами обвалу перекриття в будівлі двоповерхової лазні в провінції Хенань стало п`ятеро осіб, ще 12 дістали поранення.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на китайські ЗМІ, обвал стався увечері у четвер в селищі Гугучжай повіту Синьсян. На момент події в будівлі лазні перебувало 17 осіб, всі їх було направлено до лікарень, проте п`ятеро померли від одержаних поранень. Стан решти поранених стабільний.

Причини події з`ясовуються.