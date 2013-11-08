Чим корисний чай з бергамотом
10:11, 08 листопада 2013Зарубіжні новини
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Відмінно підходить для нормалізації рівня цукру в крові
Дослідження підтверджують, що чорний чай з бергамотом допомагає нормалізувати обмін речовин, знизити рівень холестерину, пишуть іноземні ЗМІ.
Чай з бергамотом також відмінно підходить для нормалізації рівня цукру в крові.
Під час дослідження 200 добровольців щодня пили чорни чай з бергамотом.
Результати показали, що в організмі учасників експерименту стало менше жирових клітин, рівень цукру і холестерину значно впав.
Вчені вважають такий ефект наслідком впливу поліфенолу. Ця речовина здатна запобігати появі жирових клітин. Однак дослідження наслідків вживання чаю тривають.
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