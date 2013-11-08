Чим корисний чай з бергамотом

Дослідження підтверджують, що чорний чай з бергамотом допомагає нормалізувати обмін речовин, знизити рівень холестерину, пишуть іноземні ЗМІ.

Чай з бергамотом також відмінно підходить для нормалізації рівня цукру в крові.

Під час дослідження 200 добровольців щодня пили чорни чай з бергамотом.

Результати показали, що в організмі учасників експерименту стало менше жирових клітин, рівень цукру і холестерину значно впав.

Вчені вважають такий ефект наслідком впливу поліфенолу. Ця речовина здатна запобігати появі жирових клітин. Однак дослідження наслідків вживання чаю тривають.