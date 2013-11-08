На Філіппіни обрушився шторм

Тайфун "Хайян", який називають найпотужнішим у світі тропічним штормом нинішнього року, досягнув узбережжя Філіппін.

За оцінками центру спостереження за тайфунами ВМФ США, швидкість вітру "Хайяна" на момент наближення до філіппінських островів становила 314 км/год, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

О 4.40 ранку за місцевим часом шторм обрушився на острів Самар у південно-східній частині країни, приблизно за 60 км від міста Гуйюан.

Агентство «Рейтер» передає, що висота хвиль біля узбережжя островів Самар і Лейте досягає 5 м.

Влада побоюється, що потужний тайфун може стати причиною серйозних руйнувань. Порушено авіасполучення, скасовано рейси поромів.

Як написав у Twitter губернатор провінції Південний Лейте Роджер Меркадо, сільські дороги завалені деревами, і це ускладнює проведення рятувальних робіт.

Напередодні на Філіппінах було евакуйовано декілька тисяч жителів прибережних районів. У ряді міст закрито школи і громадські установи, а риболовецьким судам наказано повернутися до берега.

"Хайяну" присвоєно найвищу, п`яту категорію за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона. Серед місцевих жителів цей тайфун відомий як "Іоланда".

За прогнозами метеорологів, шторм пройде повз столицю Філіппін Манілу, яка розташована приблизно за 600 км від регіону стихійного лиха.

У жовтні центральні острови країни постраждали від потужного землетрусу, під час якого загинуло понад 70 осіб.

"Хайян" – вже 25-й за рахунком тайфун, що досягнув цього року території Філіппін.

bbc.co.uk