Який спорт найкорисніший для жінок

Спорт — необхідна частина життя будь-якої людини: він допомагає залишатися красивим і здоровим, покращує настрій, надає ясність мислення і бадьорість духу. Але через відмінності в фізіології деякі види спорту для жінок будуть особливо корисні. Більшість лікарів стверджує, що це такі види спорту:

1. Пілатес

Пілатес — це цілий комплекс вправ для всіх типів м`язів. Основний акцент в пілатесі ставлять на взаємодію розуму і тіла. Особливо важливо під час виконання вправ повністю сконцентруватися на рухах і дихати як вчать. При регулярних заняттях пілатес зміцнить м`язи преса, спини, ніг і рук, допоможе зберегти правильну поставу, а також скинути зайву вагу.

2. Велоспорт

Велоспорт в наші дні все більш популярний і доступний для кожної людини. При катанні на велосипеді працюють всі групи м`язів, а не просто м`язи ніг думці, що побутує. Для жінок корисніше всього витрачати хоча б годину на день, тричі щотижня на катання по рівній дорозі, зберігаючи при цьому один і той же розмірений ритм.

3. Лижі

Для тіла важливо як катання на гірських лижах чи сноуборді, так і на бігових лижах. Лижний спорт поліпшить координацію, випрямить поставу, зміцнить всі м`язи тіла і допоможе навчитися правильно дихати. Більш того, це чудове тренування для серця і судин.