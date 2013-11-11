У Японії стався землетрус

На сході Японії стався землетрус магнітудою 5,5.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі , поштовхи відчувалися і в Токіо, проте поки що жодних повідомлень про руйнування не було.

Аварійна АЕС "Фукусіма" не постраждала. "Наразі ніяких відхилень від норми прилади не зафіксували", - повідомив оператор "Фукусіми", компанія ТEPCO.

На короткий час було затримано швидкісні потяги "Синкансен", що зв`язують Токіо з північчю країни.