У Японії стався землетрус
09:52, 11 листопада 2013Зарубіжні новини
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Магнітудою 5,5
На сході Японії стався землетрус магнітудою 5,5.
Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, поштовхи відчувалися і в Токіо, проте поки що жодних повідомлень про руйнування не було.
Аварійна АЕС "Фукусіма" не постраждала. "Наразі ніяких відхилень від норми прилади не зафіксували", - повідомив оператор "Фукусіми", компанія ТEPCO.
На короткий час було затримано швидкісні потяги "Синкансен", що зв`язують Токіо з північчю країни.
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