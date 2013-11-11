На Землю впадуть фрагменти космічного супутника
09:55, 11 листопада 2013Зарубіжні новини
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Вагою до 200 кг
Європейський супутник вагою більш як тисячу кілограм, як очікується, досягне поверхні землі протягом найближчих 24 годин.
Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, за даними Європейського космічного агентства, більша частина супутника завдовжки в п`ять метрів згорить під час входу в атмосферу Землі, але фрагменти вагою до двохсот кілограмів, швидше за все, досягнуть Землі.
Супутник було запущено в 2009 році.
Він пробув у космосі в два рази довше, ніж спочатку передбачалося.
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