Молоко зупиняє ріст пухлин
Молочний білок має противірусні властивості
Молоко виявилося прекрасним джерелом протиракових агентів, що рятують від новоутворень шлунку, передає "Росбалт". Таке відкриття співробітників Іланьського університету. Учені проаналізували три пептиди, що містяться в молочному білку.
Раніше вже було відомо, що сам білок має противірусні і антибактеріальні властивості. Це також хороший імуномодулятор. Тепер же з`ясувалося: один з трьох ферментів цього білка, що вивчаються, - лактоферрицин B25 - знижує виживаність ракових клітин в аденокарциномах, пухлинах шлунку. Правда, є одне "але". Ефект сильно залежить від часу дії на ракові клітини і дозування.
У свою чергу, нещодавно шведські учені виділили лактоферрицин 4-14, що уповільнює розмноження і ріст ракових клітин в прямій кишці. В ході експериментів, що проводяться, в клітинах товстого кишечника викликали мутації ДНК за допомогою УФ-опромінення. Так були одержані псевдоракові клітини.
Лактоферріцин 4-14 гальмував їх ріст, а ось здорові клітини продовжували нормально розвиватися. Приймаючи до уваги, що в літньому віці ризик онкологічних захворювань сильно збільшується, учені радять вживати молоко впродовж всього життя.