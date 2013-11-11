Молоко зупиняє ріст пухлин

Молоко виявилося прекрасним джерелом протиракових агентів, що рятують від новоутворень шлунку, передає "Росбалт". Таке відкриття співробітників Іланьського університету. Учені проаналізували три пептиди, що містяться в молочному білку.

Раніше вже було відомо, що сам білок має противірусні і антибактеріальні властивості. Це також хороший імуномодулятор. Тепер же з`ясувалося: один з трьох ферментів цього білка, що вивчаються, - лактоферрицин B25 - знижує виживаність ракових клітин в аденокарциномах, пухлинах шлунку. Правда, є одне "але". Ефект сильно залежить від часу дії на ракові клітини і дозування.

У свою чергу, нещодавно шведські учені виділили лактоферрицин 4-14, що уповільнює розмноження і ріст ракових клітин в прямій кишці. В ході експериментів, що проводяться, в клітинах товстого кишечника викликали мутації ДНК за допомогою УФ-опромінення. Так були одержані псевдоракові клітини.

Лактоферріцин 4-14 гальмував їх ріст, а ось здорові клітини продовжували нормально розвиватися. Приймаючи до уваги, що в літньому віці ризик онкологічних захворювань сильно збільшується, учені радять вживати молоко впродовж всього життя.

meddaily.ru