Навчіть огрядну дитину обманювати голод

Дитячий психолог Наталя Суворова розповідає, як схилити дитину до здорового способу життя.

"Контролювати дитину - добре, а ще краще її любити. І заради цієї любові, знаючи, що дитина, схильна до повноти, потрібно подумати, з кого дитина бере приклад. Чи є серед ваших знайомих родичів ті , хто займається спортом, йогою, медитацією? Чи дивитеся ви разом з дитиною передачі про здоровий спосіб життя? Ви самі дотримуєтесь тих правил, виконання яких вимагаєте від дитини ?

Необхідно змінити своє ставлення до переїдання. Побачивши, що запасів солодкого як не бувало, запропонуйте дитині потанцювати під улюблену музику, зробити марш-кидок, зробити разом комплекс вправ. Якщо ця фізична активність буде за 1-2 години до сну, то й у сні ще приблизно годину-другу організм буде витрачати калорії.

Ви можете навчити дитину обманювати голод: хочеться поїсти - випий склянку простої води маленькими ковточками або чашку зеленого чаю, зроби міні-масаж, натискаючи 1-2 хвилини подушечкою вказівного або середнього пальця на точку між верхньою губою і носом, прийми ванну (теплу), використовуй ароматерапію: запах ванілі, троянди, банана, м`яти і лаванди впливає на певні ділянки мозку, обманюючи рецептори, знімаючи відчуття голоду.

Дуже добре зарекомендував себе в домашніх умовах фітбол. Це великий м`яч. Дитина може дивитися телевізор, сидячи на ньому. Щоб зберегти рівновагу, необхідна робота дрібних м`язів. Їжа - первинне і майже найдоступніше задоволення , причому для тіла і для душі. Саджаючи дитину на дієту, не даючи йому їсти, ​​батьки ставлять себе в очах дитини в позицію "тюремника " .

Жага свободи в їжі (в задоволенні) від заборон тільки міцніє. Тому нехай у будинку буде смачна низькокалорійна і різноманітна їжа. І нехай іноді будуть десерти, корисні солодощі. Це психологічно ефективніше , ніж замок на холодильнику. Їжте разом і насолоджуйтеся, розмовляйте. Адже щоб виникало відчуття насичення, потрібен час " .