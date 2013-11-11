У США під час посадки вибухнула повітряна куля

Аеростат на гарячому повітрі вибухнув відразу після приземлення в американському штаті Каліфорнія, четверо осіб дістали поранення.

Як передає РІА «Новости», інцидент стався 9 листопада о 07.44 за місцевим часом неподалік від міста Темекьюла в Південній Каліфорнії. На борту літального апарата перебувало п`ятеро осіб. Четверо з них дістали різні травми і опіки і їх було госпіталізовано.

Поки що невідомо, що стало причиною вибуху. Рада з безпеки на транспорті США (NTSB) займеться розслідуванням інциденту.

Інцидент стався в місцевості, відомій своїми красивими ландшафтами і виноградниками. Туристи регулярно приїжджають сюди, щоб помилуватися місцевою красою з висоти пташиного польоту.