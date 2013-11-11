Де у світі найвищий рівень депресії

За даними нового дослідження австралійського Університету Квінсленда, на Близькому Сході і в Північній Африці фіксується найвищий рівень депресії у світі.

Газета The Washington Post опублікувала карту депресії, яка показує, яка частина населення кожної країни отримувала діагноз "клінічна депресія".

Дослідження, висновки якого опубліковані цього тижня в журналі PLOS Medicine, використовувало дані за поширеністю і тривалістю депресії, щоб визначити ступінь тяжкості цієї недуги по всьому світу. "На погляд науковців, депресія є другою в світі причиною непрацездатності, і трохи більше як 4% населення світу мають такий діагноз", - зазначає Кейтлін Дьюї.

Звичайно, дослідники не могли самостійно перевірити кожного на рівень депресії, замість цього вони користувалися вже наявною інформацією. Це означає, що ми маємо справу не з рівнем клінічної депресії, а з даними про кількість людей, яким був поставлений зазначений діагноз, пояснює журналістка. Люди, які живуть у країнах з більшою доступністю до медичних послуг, частіше отримують відповідний діагноз. Це може, наприклад, пояснити надзвичайно низький рівень депресії в Іраку, де система охорони здоров`я слабка. Табу щодо діагнозу психічних захворювань також може призвести до зниження кількості діагностованих випадків, наприклад, у Східній Азії.

У документі говориться, що в деяких країнах з низьким доходом взагалі немає надійних даних щодо депресії, і дослідникам довелося робити власні підрахунки на основі статистичних регресійних моделей.

Тим не менше, багато в чому дослідження відображає реальну ситуацію в світі, йдеться у публікації. Понад 5% населення страждають депресією на Близькому Сході, в Північній Африці, в Африці на південь від Сахари, у Східній Європі та в Карибському регіоні. Водночас рівень депресії найнижчий у Східній Азії, Австралії та Новій Зеландії, а також у Південно-Східній Азії.

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