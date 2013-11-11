У Польщі відкрився саміт ООН щодо проблеми зміни клімату

У столиці Польщі розпочинається чергова, 19-та конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Участь у двотижневому кліматичному саміті ООН візьмуть представники більше 190 країн, експерти й екологи, повідомили УНІАН у Національному екологічному центрі України.

Цього року у центрі уваги учасників глобального зібрання – підготовка нової кліматичної угоди, яка має вступити в дію після 2020 року, змінивши Кіотський протокол.

На засіданнях робочої групи будуть обговорювати, яким має бути цей документ: з чого складатися та які обрати критерії для встановленню цілей зі скорочення викидів для країн. Не менше уваги планують присвятити і ситуації на найближчі вісім років, зокрема, посиленню зобов’язань розвинених країн, допомозі бідним країнам та розвитку технологій для попередження глобального потепління, зазначається в повідомленні.

Українська сторона під час переговорів збирається зосередиться на роз’ясненні правил поправки до Кіотського протоколу, яку ухвалили минулого року в Досі.

“Кіотський протокол за чотири роки приніс Україні близько мільярда євро іноземних інвестицій на модернізацію підприємств та заходи енергоефективності, тому Україні слід зосередитися на тому, щоб ратифікувати другий період Кіотського протоколу з більшими зобов’язаннями по скороченню викидів”, – зазначила координатор програми з питань зміни клімату Національного екологічного центру України Марія Сторчило.

***Офіційні зобов’язання України складають 20% скорочень від рівня викидів 1990 року, а це фактично означає подвоєння їхнього обсягу. Разом з тим, Міжнародний економічний аналіз засвідчив, що Україна може взяти за мету скорочення парникових газів в обсязі 58% від рівня 1990 року і при цьому отримати економічні вигоди.