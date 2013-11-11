Дієта, що омолоджує шкіру обличчя

Косметолог, професор Мічиганського університету Ніколас Перрікон створив дієту для омолоджування. За словами автора, після 3-5 днів її дотримання зморшки стануть менш помітними, а шкіра придбає здоровий блиск.

Суть дієти – дотримання певного балансу білків, жирів і вуглеводів, щоб прискорити обмін речовин і активізувати вироблення природного колагену. Основний акцент – на жирних кислотах омега-3, які нормалізують водний баланс шкіри.

Косметолог радить вранці випивати склянку води, на сніданок - омлет з цілого яйця і 3 яєчних білків, 1/2 склянки варених вівсяних пластівців, чверть склянки ягід або шматочок дині. Запивати сніданок бажано зеленим чаєм або водою. На обід – порція лосося, приготована на грилі або у фользі, і багато зеленого салату з оливковою олією. На вечерю – риба із зеленими овочами (брюссельська капуста, брокколі, шпинат). Протягом дня дозволяється пити воду, їсти яблука, натуральний йогурт, сирі горіхи.

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