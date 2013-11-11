У Таджикистані землетрус зруйнував 104 будинки

259 будинків - частково

У Вахдатському районі Таджикистану через землетрус зруйновано 104 будинки, 259 будинків частково пошкоджено. За попередніми даними, ніхто не постраждав, повідомляє російська служба ВВС. На місці руйнувань працює спеціально створена комісія, яка визначає загальні збитки, завдані стихією. Землетрус стався вранці 10 листопада. Епіцентр знаходився на відстані 26 км на південний схід від Душанбе. Сила підземних поштовхів в епіцентрі становила 5 балів, у Душанбе - 4 бали. bbc.co.uk

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