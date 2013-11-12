Горіхи - протираковий продукт для жінок

Жінки, які постійно перекусують бразильськими горіхами, кешью, мигдалем, фісташками, волоськими горіхами, пеканом, рідше отримують діагноз "рак підшлункової". За словами вчених, якщо з`їдати жменю горіхів двічі на тиждень, можна значно знизити ризик цього онкологічного захворювання, передає The Telegraph.

Рак підшлункової - одне з найстрашніших захворювань. Серед основних його причин називається куріння і ожиріння. Також недуга пов`язана з діабетом. Горіхи, як відомо, багаті вітамінами, мінеральними речовинами і фітосоедіненіямі. Дослідження більше 75000 жінок, проведене Гарвардською медичною школою і Жіночим госпіталем Брігама, наочно свідчить про користь горіхів.

Так, даний продукт калорійний, але, насправді, жінки, які споживали горіхи найчастіше, були стрункішими інших. Потім, в порівнянні з шоколадом горіхи набагато корисніше. Варто зазначити, раніше експерти довели, що мигдаль, волоський горіх, кешью знижують ризик серцевого нападу більш ніж на 10%. Достатньо всього двох порцій горіхів в тиждень (десь по 8 грамів).

А ось вагітні, які споживають горіхи, рідше народжують дітей-алергіків. За даними Інституту Статенс Серум, вагітні, зокрема, люблячі арахіс, мають дітей, які до 7 років на третину рідше стикаються з алергіями, чим діти, чиї матері не споживали горіхи під час вагітності.